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Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID

Вівторок, 10 листопада 2020, 20:19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" розповів, що його теща померла. Раніше стало відомо, що вона заразилася коронавірусом.

Джерело: Порошенко у Telegram

Пряма мова Порошенка: "Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.

Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...

Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання".

Нагадаємо: У п’ятницю в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера Порошенко розповідав, що його теща при смерті через коронавірус.

Сам Порошенко захворів на коронавірус 29 вересня, а вже 3 жовтня стало відомо, що його госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

Українська правда

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Теми: Порошенкокоронавірусепідемія
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