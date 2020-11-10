Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID

Вівторок, 10 листопада 2020, 21:19

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" розповів, що його теща померла. Раніше стало відомо, що вона заразилася коронавірусом.

Джерело: Порошенко у Telegram

Пряма мова Порошенка: "Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.

Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...

Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання".

Нагадаємо: У п’ятницю в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера Порошенко розповідав, що його теща при смерті через коронавірус.

Сам Порошенко захворів на коронавірус 29 вересня, а вже 3 жовтня стало відомо, що його госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

Українська правда
Теми: Порошенкокоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

фотоЗеленський пропонує спосіб легко долати COVID: буде ціла національна програма

Трамп анонсував "великий прогрес і результати" наступного тижня

"Арена Львів" може стати шпиталем для хворих на COVID

Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії

фото Російські миротворці, які вилетіли в Нагірний Карабах, воювали на Донбасі – InformNapalm

Усі новини...
Порошенко
Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19
Чому суд скасував перемогу Шарія над Порошенком: з'явився текст рішення
У Порошенка кажуть, що ДБР зацікавилася колишнім президентом після наради у Зеленського
Останні новини
21:36
Новини 10 листопада: росіяни і Карабах, соціологія виборів
21:19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID
21:08
У НАТО підтримують створення в Україні центру протидії гібридним загрозам
20:51
Держпідприємства втратили 10 млрд після заміни урядом Зеленського їхніх керівників – "Тексти"
20:33
Окупанти порушили "тишу" біля Водяного
20:22
Мінцифри запустило англомовну версію платформи "Дія.Бізнес"
20:17
"Передаю вітання харків'янам": Фукс опублікував фото Кернеса
19:50
Данія подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ для порятунку хворих на коронавірус
19:36
КС: Владі потрібен ручний та слухняний орган конституційної юрисдикції
19:08
Суд просять зобов'язати Кабмін звільнити одного з членів Нацкомісії з тарифів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!