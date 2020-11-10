Умерла теща Порошенко, которая болела COVID
Вторник, 10 ноября 2020, 20:19
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" рассказал, что его теща умерла. Ранее стало известно, что она заразилась коронавирусом.
Источник: Порошенко в Telegram
Прямая речь Порошенко: "Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми.
В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе - отец Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...
Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания".
Напомним: В пятницу в эфире "Свобода слова" Савика Шустера Порошенко рассказывал, что его теща при смерти из-за коронавируса.
Сам Порошенко заболел на коронавирус 29 сентября. Кроме него заболела его дочь.
Украинская правда