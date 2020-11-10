Умерла теща Порошенко, которая болела COVID

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" рассказал, что его теща умерла. Ранее стало известно, что она заразилась коронавирусом.

Источник: Порошенко в Telegram

Прямая речь Порошенко: "Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми.

В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе - отец Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...

Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в ​​Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания".

Напомним: В пятницу в эфире "Свобода слова" Савика Шустера Порошенко рассказывал, что его теща при смерти из-за коронавируса.

Сам Порошенко заболел на коронавирус 29 сентября. Кроме него заболела его дочь.