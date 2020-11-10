Медики заразились COVID после прививки российской вакциной
Вторник, 10 ноября 2020, 23:59
В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
Источник: ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края
Дословно: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".
Детали: Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.
В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.
Предыстория:
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.
- Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.