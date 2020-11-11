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Перший експлуатаційний політ SpaceX Crew Dragon відбудеться 15 листопада. Ракета вже на космодромі

Середа, 11 листопада 2020, 01:01

Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon, який 15 листопада має доставити людей на МКС, встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: SpaceX. NASA

Деталі: Ракету-носій Falcon 9 з'єднану з космічним кораблем Crew Dragon перемістили з ангару SpaceX та встановили на стартовому майданчику космодрому NASA.

Запуск місії Crew-1 запланований на суботу, 14 листопада, о 7:49 p.m. EST (15 листопада о 1:50 за Києвом).

 
 

На борту корабля будуть астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. Екіпаж Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять 4 людини.

 
Екіпаж Crew-1
 
Екіпаж Crew-1
 
 
 
 

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Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон МаскСША


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