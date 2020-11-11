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Первый эксплуатационный полет SpaceX Crew Dragon состоится 14 ноября. Ракета уже на космодроме

Среда, 11 ноября 2020, 00:01
Первый эксплуатационный полет SpaceX Crew Dragon состоится 14 ноября. Ракета уже на космодроме

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon, который 14 ноября должен доставить людей на МКС, установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX. NASA

Детали: Ракету-носитель Falcon 9 соединенную с космическим кораблем Crew Dragon переместили из ангара SpaceX и установили на стартовой площадке космодрома NASA.

Запуск миссии Crew-1 запланирован на субботу, 14 ноября, в 7:49 p.m. EST (15 ноября в 1:50 по Киеву).

 
 

На борту корабля будут астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Экипаж Crew-1 присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС в состав которой сейчас входят 4 человека.

 
Экипаж Crew-1
 
Экипаж Crew-1
 
 
 
 

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Справка: 2 ноября исполнилось 20 лет, как Человек непрерывно находится на Международной космической станции.

Crew-1 — первая из шести запланированных миссий к МКС, которые компания Маска собирается выполнить по контракту с NASA.

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. 
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Николай Донев, УП

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Темы: космосИлон МаскСША
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