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Первый эксплуатационный полет SpaceX Crew Dragon состоится 14 ноября. Ракета уже на космодроме

Среда, 11 ноября 2020, 01:01

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon, который 14 ноября должен доставить людей на МКС, установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX. NASA

Детали: Ракету-носитель Falcon 9 соединенную с космическим кораблем Crew Dragon переместили из ангара SpaceX и установили на стартовой площадке космодрома NASA.

Запуск миссии Crew-1 запланирован на субботу, 14 ноября, в 7:49 p.m. EST (15 ноября в 1:50 по Киеву).

 
 

На борту корабля будут астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Экипаж Crew-1 присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС в состав которой сейчас входят 4 человека.

 
Экипаж Crew-1
 
Экипаж Crew-1
 
 
 
 

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Справка: 2 ноября исполнилось 20 лет, как Человек непрерывно находится на Международной космической станции.

Crew-1 — первая из шести запланированных миссий к МКС, которые компания Маска собирается выполнить по контракту с NASA.

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. 
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Николай Донев, УП
Темы: космосИлон МаскСША


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