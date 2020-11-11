Серед 10 найпопулярніших мерів жоден не є членом парламентської партії

На місцевих виборах українці віддали перевагу старим перевіреним керівникам своїх міст – десять голів обласних центрів виграли вже у першому турі. Однак жоден з них не є членом парламентської партії.

Джерело: ВВС

Деталі: Двоє мерів зуміли отримати понад 80% голосів виборців.

Умовно найпопулярнішим мером обласного центру можна назвати керівника Хмельницького Олександра Симчишина від "Свободи", якого підтримали 86% виборців. Він також здобув власну монобільшість у міській раді.

Отримати власну монобільшість й взяти на себе усю владу у місті змогли також Руслан Марцінків від "Свободи" в Івано-Франківську (отримав 84,7% голосів виборців), Владислав Атрошенко від "Рідного дому" у Чернігові (77%) та Сергій Моргунов від "Української стратегії Гройсмана" у Вінниці (65,9%).

Також у топ-10 мерів з найвищою підтримкою – мер Тернополя свободівець Сергій Надал (74,5%), мер Харкова від "Блоку Кернеса" Геннадій Кернес (60,34%), мер Запоріжжя від "Єднання" Володимир Буряк (59,99%), мер Кропивницького від "Пропозиції" Андрій Райкович (53,53%), мер Житомира від "Пропозиції" Сергій Сухомлин (51,38%) та мер Києва від партії "Удар" Віталій Кличко (50,5%).

15 листопада відбудеться другий тур мерських перегонів у Сумах, Луцьку, Одесі, Херсоні, Краматорську та Кам'янець-Подільському.

22 листопада другий тур відбудеться у решті міст: Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичу, Броварах, Бердянську та Нікополі.

У Чернівцях голоси досі рахують, й невідомо, коли буде результат.

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