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Среди 10 самых популярных мэров нет ни одного члена парламентской партии

Среда, 11 ноября 2020, 13:25
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Фото с Facebook Симчишина

На местных выборах украинцы отдали предпочтение старым проверенным руководителям своих городов – десять голов областных центров выиграли уже в первом туре. Однако ни один из них не является членом парламентской партии.

Источник: ВВС

Детали: Два мэра сумели получить более 80% голосов избирателей.

Условно самым популярным мэром областного центра можно назвать руководителя Хмельницкого Александра Симчишина от "Свободы", которого поддержали 86% избирателей. Он также получил собственное монобольшинство в городском совете.

Получить собственное монобольшинство и взять на себя всю власть в городе смогли также Руслан Марцинкив от "Свободы" в Ивано-Франковске (получил 84,7% голосов избирателей), Владислав Атрошенко от "Родного дома" в Чернигове (77%) и Сергей Моргунов от "Украинская стратегии Гройсмана" в Виннице (65,9%).

Также в топ-10 мэров с самой высокой поддержкой – мэр Тернополя свободовец Сергей Надал (74,5%), мэр Харькова от "Блока Кернеса" Геннадий Кернес (60,34%), мэр Запорожья от "Единения" Владимир Буряк (59,99 %), мэр Кропивницкого от "Предложения" Андрей Райкович (53,53%), мэр Житомира от "Предложения" Сергей Сухомлин (51,38%) и мэр Киева от партии "Удар" Виталий Кличко (50,5%).

15 ноября состоится второй тур мэрских выборов в Сумах, Луцке, Одессе, Херсоне, Краматорске и Каменец-Подольском.

22 ноября второй тур состоится в остальных городах: Днепре, Черкассах, Ровно, Львове, Полтаве, Ужгороде, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Броварах, Бердянске и Никополе.

В Черновцах голоса до сих пор считают, и неизвестно, когда будет результат.

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Темы: виборыместная власть


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