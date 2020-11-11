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Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники

Среда, 11 ноября 2020, 16:16
Фото КГГА

Карантин "выходного дня" введут до 31 декабря.

Источник: источники "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения

Прямая речь: "Карантин "выходного дня" будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря".

Детали: По словам собеседника, решение о карантине "выходного дня" до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

Он уточнил, что продление карантина "выходного дня" после нового года будет зависеть от эпидситуации.

Что было раньше: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

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Предыстория: 

  • За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.

Александр Шумилин, Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирускарантин


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