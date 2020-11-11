Разумков заразился коронавирусом

Спикер парламента Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на Covid-19.

Источник: Разумков в Facebook

Прямая речь Разумкова: "Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь".

Детали: Он рассказал, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Напомним: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.