Разумков заразился коронавирусом
Среда, 11 ноября 2020, 17:37
Спикер парламента Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на Covid-19.
Источник: Разумков в Facebook
Прямая речь Разумкова: "Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь".
Детали: Он рассказал, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.
Напомним: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.
Украинская правда