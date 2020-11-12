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Мендель захворіла на COVID-19 раніше Зеленського – ЗМІ

Четвер, 12 листопада 2020, 01:42
Мендель захворіла на COVID-19 раніше Зеленського – ЗМІ
Фото: Instargam Юлії Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель отримала позитивний результат тесту на коронавірус приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак. 

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: Джерела видання також зазначають, що хвороба підтвердилась і у радника Єрмака Михайла Подоляка. 

Окрім того, за даними ZN.UA, за час пандемії на коронавірус захворіли 75 народних депутатів, тобто кожен шостий обранець. А в апараті парламенту хвороба не оминула 77 співробітників, із яких досі не одужала 31 особа.

Також наразі хворіють 14 працівників секретаріату парламенту. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів. 
  • Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков

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Теми: Офіс президентакоронавірус
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