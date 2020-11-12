Мендель захворіла на COVID-19 раніше Зеленського – ЗМІ

Прессекретарка президента Юлія Мендель отримала позитивний результат тесту на коронавірус приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: Джерела видання також зазначають, що хвороба підтвердилась і у радника Єрмака Михайла Подоляка.

Окрім того, за даними ZN.UA, за час пандемії на коронавірус захворіли 75 народних депутатів, тобто кожен шостий обранець. А в апараті парламенту хворобу не оминула 77 співробітників, із яких досі не одужала 31 особа.

Також наразі хворіють 14 працівників секретаріату парламенту.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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