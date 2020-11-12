Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мендель заболела COVID-19 раньше Зеленского – СМИ

Четверг, 12 ноября 2020, 02:42
Фото: Instagram Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Источник: "Зеркало недели"

Детали: Источники издания также отмечают, что болезнь подтвердилась и у советника Ермака Михаила Подоляка.

Кроме того, по данным ZN.UA, за время пандемии на коронавирус заболели 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. А в аппарате парламента болезнь не обошла 77 сотрудников, из которых до сих пор не оправился 31 человек.

Также сейчас болеют 14 работников секретариата парламента.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.
  • Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Читайте также "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским

Темы: Офис президентакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Эффективная на 90% вакцина Pfizer может иметь проблемы с распространением

Новости 11 ноября: "карантин выходного дня", падение рейтингов "слуг"

Разумков заразился коронавирусом

Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Все новости...
Офис президента
У Зеленского был текст решения КС о декларировании до его опубликования
Конституционный кризис: российский след или план Офиса президента
Зеленский в хорошем настроении и работает онлайн – ОПУ
Последние новости
04:33
За прошедшие сутки в мире умерло рекордное количество больных COVID-19
03:35
Байден определился с главой аппарата Белого дома
02:42
Мендель заболела COVID-19 раньше Зеленского – СМИ
01:58
Заседание ТКГ: обсудили "план Кравчука", освобождение удерживаемых и работу КПВВ
01:09
У Зеленского был текст решения КС о декларировании до его опубликования
00:28
Парламент не смог отправить в отставку премьера Армении
23:57
МВФ перед траншем интересуется КСУ, бюджетом и работой НБУ
23:19
инфографика"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов Украины – исследование
22:56
Байден готовит переезд в Белый дом, несмотря на сопротивление Трампа
22:39
Эффективная на 90% вакцина Pfizer может иметь проблемы с распространением
Все новости...