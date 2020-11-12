Мендель заболела COVID-19 раньше Зеленского – СМИ

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Источник: "Зеркало недели"

Детали: Источники издания также отмечают, что болезнь подтвердилась и у советника Ермака Михаила Подоляка.

Кроме того, по данным ZN.UA, за время пандемии на коронавирус заболели 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. А в аппарате парламента болезнь не обошла 77 сотрудников, из которых до сих пор не оправился 31 человек.

Также сейчас болеют 14 работников секретариата парламента.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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