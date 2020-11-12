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Байден визначився із главою апарату Білого дому

Четвер, 12 листопада 2020, 03:35

Кандидат від демократів на посаду президента США Джо Байден, якому пророкують перемогу на виборах, вже визначився із очільником адміністрації Білого дому.

Джерело: The New York Times 

Деталі: Планується, що посаду займе юрист Рон Клайн, який вперше почав працювати з Байденом ще у 1989 році, коли той був ще сенатором. Окрім того, Клайн працював радником колишнього президента США Барака Обами, зокрема у питаннях протидії Еболи в Африці.  

Ймовірний керівник адміністрацій Байдена також різко критикував боротьбу чинного президента Дональда Трампа із пандемією коронавірусу. 

Кандидат від демократів назвав Клайна "безцінним" радником, відзначивши спільну роботу під час економічної кризи у 2009 році та спалаху Еболи у 2014 році. 

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Українська правда
Теми: БайденСША


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