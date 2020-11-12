Байден визначився із главою апарату Білого дому

Кандидат від демократів на посаду президента США Джо Байден, якому пророкують перемогу на виборах, вже визначився із очільником адміністрації Білого дому.

Джерело: The New York Times

Деталі: Планується, що посаду займе юрист Рон Клайн, який вперше почав працювати з Байденом ще у 1989 році, коли той був ще сенатором. Окрім того, Клайн працював радником колишнього президента США Барака Обами, зокрема у питаннях протидії Еболи в Африці.

Ймовірний керівник адміністрацій Байдена також різко критикував боротьбу чинного президента Дональда Трампа із пандемією коронавірусу.

Кандидат від демократів назвав Клайна "безцінним" радником, відзначивши спільну роботу під час економічної кризи у 2009 році та спалаху Еболи у 2014 році.

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