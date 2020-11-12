Байден визначився із главою апарату Білого дому
Кандидат від демократів на посаду президента США Джо Байден, якому пророкують перемогу на виборах, вже визначився із очільником адміністрації Білого дому.
Джерело: The New York Times
Деталі: Планується, що посаду займе юрист Рон Клайн, який вперше почав працювати з Байденом ще у 1989 році, коли той був ще сенатором. Окрім того, Клайн працював радником колишнього президента США Барака Обами, зокрема у питаннях протидії Еболи в Африці.
Ймовірний керівник адміністрацій Байдена також різко критикував боротьбу чинного президента Дональда Трампа із пандемією коронавірусу.
Кандидат від демократів назвав Клайна "безцінним" радником, відзначивши спільну роботу під час економічної кризи у 2009 році та спалаху Еболи у 2014 році.
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"Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"
Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.