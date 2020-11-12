Байден определился с главой аппарата Белого дома

Кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден, которому прочат победу на выборах, уже определился с главой администрации Белого дома.

Источник: The New York Times

Детали: Планируется, что должность займет юрист Рон Клайн, который впервые начал работать с Байденом еще в 1989 году, когда он был еще сенатором. Кроме того, Клайн работал советником бывшего президента США Барака Обамы, в частности в вопросах противодействия Эболы в Африке.

Вероятный руководитель администрации Байдена также резко критиковал борьбу действующего президента Дональда Трампа с пандемией коронавируса.

Кандидат от демократов назвал Клайна "бесценным" советником, отметив совместную работу во время экономического кризиса в 2009 году и вспышки Эболы в 2014 году.

Читайте также: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

"Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США"

Напомним: