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Байден определился с главой аппарата Белого дома

Четверг, 12 ноября 2020, 03:35

Кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден, которому прочат победу на выборах, уже определился с главой администрации Белого дома.

Источник: The New York Times

Детали: Планируется, что должность займет юрист Рон Клайн, который впервые начал работать с Байденом еще в 1989 году, когда он был еще сенатором. Кроме того, Клайн работал советником бывшего президента США Барака Обамы, в частности в вопросах противодействия Эболы в Африке.

Вероятный руководитель администрации Байдена также резко критиковал борьбу действующего президента Дональда Трампа с пандемией коронавируса.

Кандидат от демократов назвал Клайна "бесценным" советником, отметив совместную работу во время экономического кризиса в 2009 году и вспышки Эболы в 2014 году. 

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Напомним: 

  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.

Украинская правда
Темы: БайденСША


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