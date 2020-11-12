Держдеп блокує доступ Байдену до привітань іноземних лідерів – ЗМІ 

У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

Джерело: CNN

Деталі: Проте адміністрація чинного президента Дональда Трампа блокує отримання цих листів Байденом.

Традиційно Держдеп допомагає з комунікаціями новообраному президенту. Саме через це багато держав вже почали надсилати листи. Але адміністрація Трампа заборонила Байдену доступ до ресурсів зовнішньополітичного відомства. Таке рішення пов’язане з тим, що чинний президент відмовляється визнавати перемогу Байдена на виборах.

Водночас, команда переможця самостійно зв’язується із іноземними урядами, зокрема із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

За словами джерела CNN в оточенні демократів, команда Байдена віддала б перевагу використовувати ресурси Держдепу для міжнародної комунікації.

Окрім того, CNN стало відомо, що іноземні лідери самостійно почали шукати способи зв’язку із Байденом. Для цього вони звернулись до колишніх дипломатів часів Обами, щоб ті допомогли відправили листи новообраному президенту.

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