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Держдеп блокує доступ Байдену до привітань іноземних лідерів – ЗМІ 

Четвер, 12 листопада 2020, 04:21

У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден. 

Джерело: CNN

Деталі: Проте адміністрація чинного президента Дональда Трампа блокує отримання цих листів Байденом. 

Традиційно Держдеп допомагає з комунікаціями новообраному президенту. Саме через це багато держав вже почали надсилати листи. Але адміністрація Трампа заборонила Байдену доступ до ресурсів зовнішньополітичного відомства. Таке рішення пов’язане з тим, що чинний президент відмовляється визнавати перемогу Байдена на виборах. 

Водночас, команда переможця самостійно зв’язується із іноземними урядами, зокрема із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем’єром Канади Джастіном Трюдо. 

За словами джерела CNN в оточенні демократів, команда Байдена віддала б перевагу використовувати ресурси Держдепу для міжнародної комунікації. 

Окрім того, CNN стало відомо, що іноземні лідери самостійно почали шукати способи зв’язку із Байденом. Для цього вони звернулись до колишніх дипломатів часів Обами, щоб ті допомогли відправили листи новообраному президенту. 

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Українська правда
Теми: БайденТрампСША
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