Госдеп блокирует Байдену доступ к поздравлениям иностранных лидеров – СМИ

В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.

Источник: CNN

Детали: Однако администрация действующего президента Дональда Трампа блокирует получение этих писем Байденом.

Традиционно Госдеп помогает с коммуникациями новоизбранному президенту. Именно поэтому многие государства уже начали присылать письма. Но администрация Трампа запретила Байдену доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства. Такое решение связано с тем, что действующий президент отказывается признавать победу Байдена на выборах.

В то же время, команда победителя самостоятельно связывается с иностранными правительствами, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.

По словам источника CNN в окружении демократов, команда Байдена предпочла бы использовать ресурсы Госдепа для международной коммуникации.

Кроме того, CNN стало известно, что иностранные лидеры самостоятельно начали искать способы связи с Байденом. Для этого они обратились к бывшим дипломатам времен Обамы, чтобы те помогли отправили письма новоизбранному президенту.

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