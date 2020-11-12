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Госдеп блокирует Байдену доступ к поздравлениям иностранных лидеров – СМИ

Четверг, 12 ноября 2020, 04:21

В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.

Источник: CNN

Детали: Однако администрация действующего президента Дональда Трампа блокирует получение этих писем Байденом.

Традиционно Госдеп помогает с коммуникациями новоизбранному президенту. Именно поэтому многие государства уже начали присылать письма. Но администрация Трампа запретила Байдену доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства. Такое решение связано с тем, что действующий президент отказывается признавать победу Байдена на выборах.

В то же время, команда победителя самостоятельно связывается с иностранными правительствами, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.

По словам источника CNN в окружении демократов, команда Байдена предпочла бы использовать ресурсы Госдепа для международной коммуникации.

Кроме того, CNN стало известно, что иностранные лидеры самостоятельно начали искать способы связи с Байденом. Для этого они обратились к бывшим дипломатам времен Обамы, чтобы те помогли отправили письма новоизбранному президенту.

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"Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США"

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.

Украинская правда

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Темы: БайденТрампСША
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