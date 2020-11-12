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70% населения планеты должны вакцинировать, чтобы преодолеть COVID-19 – ВОЗ

Четверг, 12 ноября 2020, 13:18

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.

Источник: главный научный сотрудник ВОЗ Суммия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен

Детали: По словам Сваминатан, если вакцины против COVID-19, которые сейчас находятся на последней фазе исследования, будут успешными то - примерно 70% населения планеты надо вакцинировать, чтобы обеспечить окончании пандемии.

В то же время в ВОЗ надеются к 2021 году вакцинировать хотя бы 20% землян.

Сваминатан также отметила, что информация о 90% эффективности вакцины BioNTech - это лишь предварительные результаты, которые "требуют дополнительных данных", чтобы запустить вакцину в производство.

В ВОЗ считают, что сначала должны вакцинировать людей из группы риска и медработников.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • По состоянию на утро 12 ноября в мире на коронавирус болеют 14,4 млн человек, вылечились – 36,6 млн, умерло – 1 миллион 288 тысяч.
  • Украина по количеству новых больных за сутки оказалась на 13 месте среди стран мира, по числу летальных исходов – на 17.  
  • 11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусООН


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