"Епіцентр" вирішив працювати на вихідних, але продаватиме не все

Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" працюватиме на вихідних, але продаватиме лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Джерело: пресслужба "Епіцентру" у Facebook, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Дослівно: "Під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари дозволені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р" № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми, та доставлятимемо їжу із наших ресторанів.

Ми поважаємо позицію Кабінету міністрів та будемо її дотримуватися, хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими урядом для посилення карантину".

Деталі: В "Епіцентрі" відзначили, що покупці також можуть робити замовлення через їхній інтернет-магазин, а товари забирати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у торговельних центрах або замовляти доставку додому.

У мережі повідомили, що через соцмережі та звернення до контакт-центру отримали багато звернень від покупців із проханням не зачиняти торговельні центри під час карантину вихідного дня.

В "Епіцентрі" запевняють, що "запровадили безпрецедентні засоби безпеки" у своїх магазинах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у свою чергу повідомив, що "органи МВС та Нацполіція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" співпали з їхніми реальними діями щодо попередження розповсюдження епідемії COVID-19".

Чому це важливо: Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр К" не закривала свої торгові центри під час карантину, коли перестали працювати ринки і торгові центри.

Навесні "Епіцентр" пояснював таке рішення тим, що забезпечує в своїх магазинах наявність і продаж захисних масок, антисептиків, побутових засобів дезінфекції, спиртовмісних засобів і базових продуктів харчування.

Передісторія: