"Эпицентр" решил работать на выходных, но будет продавать не всё
Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.
Источник: пресс-служба "Эпицентра" в Facebook, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook
Дословно: "Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять пищу из наших ресторанов.
Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, внедренными правительством для усиления карантина".
Детали: В "Эпицентре" отметили, что покупатели также могут делать заказы через их интернет-магазин, а товары забирать бесплатно самовывозом в Центрах выдачи заказов в торговых центрах или заказывать доставку на дом.
В сети также сообщили, что через соцсети и обращения в контакт-центр получили много обращений от покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня.
В "Эпицентре" уверяют, что "ввели беспрецедентные меры безопасности" в своих магазинах.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в свою очередь сообщил, что "органы МВД и Нацполиция тщательно проконтролируют, чтобы заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19".
Почему это важно: Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" не закрывала свои торговые центры во время карантина, когда перестали работать рынки и многие торговые центры.
Весной "Эпицентр" объяснял такое решение тем, что обеспечивает в своих магазинах наличие и продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.
Предыстория:
- Накануне Кабинет министров усилил карантин и установил, что по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.
- После этого "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".
- Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходных и позвал их поехать "покуражиться" в реанимацию к больным COVID-19.
- После этого в "Эпицентре" заявили, что еще не приняли решения о том, как будут работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня".