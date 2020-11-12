"Эпицентр" решил работать на выходных, но будет продавать не всё

Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Источник: пресс-служба "Эпицентра" в Facebook, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Дословно: "Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять пищу из наших ресторанов.

Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, внедренными правительством для усиления карантина".

Детали: В "Эпицентре" отметили, что покупатели также могут делать заказы через их интернет-магазин, а товары забирать бесплатно самовывозом в Центрах выдачи заказов в торговых центрах или заказывать доставку на дом.

В сети также сообщили, что через соцсети и обращения в контакт-центр получили много обращений от покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня.

В "Эпицентре" уверяют, что "ввели беспрецедентные меры безопасности" в своих магазинах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в свою очередь сообщил, что "органы МВД и Нацполиция тщательно проконтролируют, чтобы заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19".

Почему это важно: Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" не закрывала свои торговые центры во время карантина, когда перестали работать рынки и многие торговые центры.

Весной "Эпицентр" объяснял такое решение тем, что обеспечивает в своих магазинах наличие и продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

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