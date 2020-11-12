Степанов - "Епіцентру": Хочете покуражитися - поїхали в реанімацію

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" Олександра й Галини Герег на тлі посилення карантину на вихідні.

Джерело: Степанов на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Вчора на засіданні уряду було прийнято рішення щодо запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І скажу вам відверто, мене просто обурив пост у соціальних мережах від "Епіцентру". Як там було? Продовжуємо п'ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей?

То якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: "Допоможіть, будь ласка", Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей. ЛІкарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини, зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину - особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен?

Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм".

Деталі: Напередодні Кабінет міністрів посилив карантин і встановив, що по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси.

Після цього "Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є,корм для тварин - є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Перед цим користувачі соцмереж іронізували з приводу того, чи працюватимуть у вихідні попри заборону ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка та гіпермаркети "Епіцентр" Герег, які обходили жорсткий карантин навесні.

Нагадаємо: За минулу добу у світі було підтверджено понад 613 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, від ускладнень померли 10 180 хворих. Україна за кількістю нових хворих за добу була на 13-му місці у світі, за числом летальних випадків – на 17-му.

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