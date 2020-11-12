ГРУ Росії курувало медіапроєкт, який поширював фейки про MH17 – The Insider

Головне управління Генштабу Збройних сил Росії координувало діяльність медіапроєкту Bonanza Media, який поширював фейки про катастрофу малайзійського "Боїнга" на сході України.

Джерело: спільне розслідування The Insider та Bellingcat

Деталі: Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили дзвінки та листування Чебанова, надані їм хакерами, і прийшли до висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової в так звану "ЛНР" для знімання "фільму" про катастрофу.

Bonanza Media – проєкт колишньої співробітниці RT Яни Єрлашової та голландського блогера Макса ван дер Верффа, що просуває "альтернативні версії" катастрофи рейса MH17. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Об'єднаної слідчої групи.

У тому числі Єрлашова погоджувала з Чебановим текст тизеру до іншого фільму про MH17, а також статтю про судовий процес у справі про катастрофу.

Дослівно: "Ще працюючи на RT, Єрлашова стала автором документальних фільмів, які критикували голландське розслідування, її звинувачували, серед іншого, в тому, що заради сюжету вона підкинула уламки літака неподалік від місця аварії.

Макс ван дер Верфф, який одержимо критикує українську владу і симпатизує "ДНР/ЛНР", був постійним героєм російських державних ЗМІ, де відстоював теорію про непричетність Росії до збитого "Боїнга".