Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ГРУ Росії курувало медіапроєкт, який поширював фейки про MH17 – The Insider

Четвер, 12 листопада 2020, 18:58

Головне управління Генштабу Збройних сил Росії координувало діяльність медіапроєкту Bonanza Media, який поширював фейки про катастрофу малайзійського "Боїнга" на сході України.

Джерело: спільне розслідування The Insider та Bellingcat

Деталі: Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили дзвінки та листування Чебанова, надані їм хакерами, і прийшли до висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової в так звану "ЛНР" для знімання "фільму" про катастрофу.

Bonanza Media – проєкт колишньої співробітниці RT Яни Єрлашової та голландського блогера Макса ван дер Верффа, що просуває "альтернативні версії" катастрофи рейса MH17. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Об'єднаної слідчої групи.

У тому числі Єрлашова погоджувала з Чебановим текст тизеру до іншого фільму про MH17, а також статтю про судовий процес у справі про катастрофу.

Дослівно: "Ще працюючи на RT, Єрлашова стала автором документальних фільмів, які критикували голландське розслідування, її звинувачували, серед іншого, в тому, що заради сюжету вона підкинула уламки літака неподалік від місця аварії.

Макс ван дер Верфф, який одержимо критикує українську владу і симпатизує "ДНР/ЛНР", був постійним героєм російських державних ЗМІ, де відстоював теорію про непричетність Росії до збитого "Боїнга".

Теми: MH17Росіяпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

картаБіля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими

"Епіцентр" вирішив працювати на вихідних, але продаватиме не все

Стефанчук захворів на COVID-19

КС уже тиждень не може зібратись на засідання через коронавірус у суддів

відео70% населення планети мають вакцинувати, щоб подолати COVID-19 – ВООЗ

інфографікаЗ'явився свіжий рейтинг партій: конкуренти наздоганяють "слуг"

Усі новини...
MH17
У суді Нідерландів продовжаться слухання в справі МН17
Суд у справі МН17 заслухав відеозапис свідчень обвинуваченого росіянина
Кулеба вважає, що РФ неминуче відповість за збитий МН17
Останні новини
19:34
Борг "Гарантованого покупця" залишається на рівні 30 мільярдів
19:17
Через смерть пацієнтки оголосили підозру трьом лікарям Національного інституту раку
18:58
ГРУ Росії курувало медіапроєкт, який поширював фейки про MH17 – The Insider
18:46
Скільки українських лікарень на 100% заповнені хворими з COVID-19. Аналіз
18:43
Морський трибунал ООН розділив справу про захоплення Росією українських моряків
18:38
Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за десятиріччя – ООН
18:17
В Іспанії офіційна кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч
18:16
Уряд планує передати авіапідприємства "оборонки" міністерству без доступу до таємниці - StateWatch
18:12
фотоРадник Єрмака подав у відставку через локдаун вихідного дня
18:07
Стало відомо, хто вестиме засідання Ради замість хворого Разумкова
Усі новини...