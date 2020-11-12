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ГРУ России курировало медиа-проект, который распространял фейки о MH17 – The Insider

Четверг, 12 ноября 2020, 18:58

Главное управление Генштаба Вооруженных сил России координировало деятельность медиа-проекта Bonanza Media, распространявшего фейки о крушении малайзийского "боинга" на востоке Украины.

Источник: совместное расследование The Insider и Bellingcat

Детали: Как выяснили The Insider и Bellingcat, деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Издания изучили звонки и переписку Чебанова, предоставленные им хакерами, и пришли к выводу, что в начале января 2020 года он организовал поездку Ерлашовой в так званую "ЛНР" для съемок "фильма" о катастрофе.

Bonanza Media – проект бывшей сотрудницы RT Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа, продвигающий "альтернативные версии" катастрофы рейса MH17. Под брендом Bonanza вышло несколько фильмов о крушении, а также публиковались секретные документы из архивов Объединенной следственной группы. 

В том числе Ерлашова согласовывала с Чебановым текст тизера к другому фильму о MH17, а также статью о судебном процессе по делу о катастрофе. 

Дословно: "Еще работая на RT, Ерлашова стала автором документальных фильмов, критикующих голландское расследование, ее обвиняли, среди прочего, в том, что ради сюжета она подбросила обломки самолета рядом с местом крушения.

Макс ван дер Верфф, одержимо критикующий украинские власти и симпатизирующий ДНР/ЛНР, был постоянным героем российских государственных СМИ, где отстаивал теорию о непричастности России к сбитию "Боинга".

Темы: MH17Росcияпропаганда


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