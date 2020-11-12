Кабмин обнародовал постановление о локдауне выходного дня

Кабинет министров опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного дня до 30 ноября.

Источник: Правительственный портал

Детали: В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается:

работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос), работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Запрещается деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемок, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.

Должны быть закрытыми также спортивные залы, фитнес-центры, бассейны.

Магазинам и другим компаниям рекомендовано определить 2 часа (с 10:00 до 12:00 или в другое время дня) для приоритетного обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

Полный список запретов читайте здесь.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Согласно официальной статистике, 11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек. Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.

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