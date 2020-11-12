"Епіцентр" передумав працювати на вихідних і йде в режим онлайн

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" на час дії карантину вихідного дня таки вирішила закрити свої магазини, хоча раніше відмовлялися. Купувати можна буде лише онлайн.

Джерело: "Епіцентр" у Facebook

Дослівно: "На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів".

Деталі: Проте мережа зазначає, що у будні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та працюватиме до останнього покупця.

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