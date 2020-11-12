"Эпицентр" передумал работать на выходных и уходит в режим онлайн
Четверг, 12 ноября 2020, 22:57
Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня таки решила закрыть свои магазины, хотя отказывались. Покупать можно будет только онлайн.
Источник: "Эпицентр" в Facebook
Дословно: "На время действия карантина выходного дня сеть" Эпицентр "будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров".
Детали: Однако сеть отмечает, что в будни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и будет работать до последнего покупателя.
Что было раньше:
- "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".
- Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" на фоне усиления карантина на выходные.
- В итоге сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" заявил, что будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.
Украинская правда