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"Эпицентр" передумал работать на выходных и уходит в режим онлайн

Четверг, 12 ноября 2020, 21:57
Эпицентр передумал работать на выходных и уходит в режим онлайн

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня таки решила закрыть свои магазины, хотя отказывались. Покупать можно будет только онлайн.

Источник: "Эпицентр" в Facebook

Дословно: "На время действия карантина выходного дня сеть" Эпицентр "будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров".

Детали: Однако сеть отмечает, что в будни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и будет работать до последнего покупателя.

Что было раньше:

  • "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".
  • Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" на фоне усиления карантина на выходные.
  • В итоге сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" заявила, что будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Украинская правда

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Темы: карантинэпидемия
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