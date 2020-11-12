"Эпицентр" передумал работать на выходных и уходит в режим онлайн

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня таки решила закрыть свои магазины, хотя отказывались. Покупать можно будет только онлайн.

Источник: "Эпицентр" в Facebook

Дословно: "На время действия карантина выходного дня сеть" Эпицентр "будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров".

Детали: Однако сеть отмечает, что в будни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и будет работать до последнего покупателя.

Что было раньше: