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Ураганные темпы: в Украине за сутки уже 11 787 случаев COVID

Пятница, 13 ноября 2020, 07:30
Ураганные темпы: в Украине за сутки уже 11 787 случаев COVID

12 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, госпитализировали 1 587 человек, умерли 172 больных, выздоровели 6 155 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в FacebookМВД, Минобороны, СНБО

Детали: Это новый антирекорд количества больных за сутки в Украине. Лишь накануне суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса перешел черту в 11 тысяч. Максим Степанов уже не раз говорил, что COVID-19 распространяется "ураганными темпами".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Летальных случаев больше всего в четверг было в Полтавской области (19), в г. Киев, Харьковский и Черновицкой областях (по 13), во Львовской области (12), в Киевской области (11), а также в Житомирской и Донецкой (по 10) областях.

Из 11,8 тысяч новых случаев заболевания 388 обнаружили у детей, 555 – у медработников.

Министерство внутренних дел сообщило, что в МВД зафиксировали 360 новых случаев COVID-19 среди сотрудников, один умер (с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 17 274 сотрудников МВД, выздоровели – 16 228, умерли – 47).

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек (сейчас в армии коронавирус имеют 2 379 человек, сообщило командование Медицинских сил ВСУ).

За последние сутки было совершено 73 398 тестирований, в частности методом ПЦР – 46 813, методом ИФА – 26 585. За все время пандемии в Украине уже проведено 3 828 912 ПЦР-тестов, которые являются инструментом для установления диагноза COVID-19.

С начала марта в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 512 652 человек, из них 233 849 выздоровели, а 9 317 больных умерли.

На сегодня коронавирус имеют 269 486 жителей Украины.

 
УП

Напомним: В прошлые сутки в мире зафиксировали 643 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Всего за время пандемии обнаружили более 53 миллиона случаев. Украина по количеству новых случаев за сутки была 13-й в мире и 8-й в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено в 11:10

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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