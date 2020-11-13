Китай привітав Байдена з перемогою
П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:03
Представник міністерства закордонних справ Китаю привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах США.
Джерело: представник МЗС КНР Ван Веньбінь, шанхайське видання the Paper
Пряма мова: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо (Джо – ред.) Байдена і (Камалу – ред.) Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами".
Деталі: За словами представника відомства, Китай поділяє увагу міжнародної спільноти до президентських виборів США.
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Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
Українська правда