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Китай привітав Байдена з перемогою

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:03
Китай привітав Байдена з перемогою

Представник міністерства закордонних справ Китаю привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах США.

Джерело: представник МЗС КНР Ван Веньбінь, шанхайське видання the Paper

Пряма мова: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо (Джо – ред.) Байдена і (Камалу – ред.) Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами".

Деталі: За словами представника відомства, Китай поділяє увагу міжнародної спільноти до президентських виборів США.

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"Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Українська правда

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Теми: БайденКитайвибориСШАТрамп
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