Китай привітав Байдена з перемогою

Представник міністерства закордонних справ Китаю привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах США.

Джерело: представник МЗС КНР Ван Веньбінь, шанхайське видання the Paper

Пряма мова: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо (Джо – ред.) Байдена і (Камалу – ред.) Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами".

Деталі: За словами представника відомства, Китай поділяє увагу міжнародної спільноти до президентських виборів США.

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