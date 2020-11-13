Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китай привітав Байдена з перемогою

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:03

Представник міністерства закордонних справ Китаю привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах США.

Джерело: представник МЗС КНР Ван Веньбінь, шанхайське видання the Paper

Пряма мова: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо (Джо – ред.) Байдена і (Камалу – ред.) Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами".

Деталі: За словами представника відомства, Китай поділяє увагу міжнародної спільноти до президентських виборів США.

Читайте також: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

"Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Українська правда
Теми: БайденКитайвибориСШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

У Києві також антирекорд нових хворих на COVID-19: більше тисячі

Ураганні темпи: в Україні за добу вже 11 787 випадків COVID

Семочко відмовився від родини з громадянством РФ та виграв суд проти Bihus.info 

Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів

фото, відеоУ Мінську помер побитий "тітушками" білорус: тисячі людей вийшли на вулицю

Усі новини...
Байден
Республіканці закликають Трампа дати Байдену доступ до звітів розвідки
Держдеп блокує доступ Байдену до привітань іноземних лідерів – ЗМІ 
Байден визначився із главою апарату Білого дому
Останні новини
12:22
Посол ЄС нагадав про залежність безвізу і фіндопомоги Україні від боротьби з корупцією
12:18
Шевченко: НБУ не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету
12:12
ВООЗ розгляне російську вакцину від коронавірусу 
12:05
фото З Миколаєва намагалися вивезти обладнання для військових кораблів Росії – СБУ
11:57
Комітет почав новий конкурс на посаду судді КС
11:50
"Друга хвиля" у Швеції: смертність зростає, можливі жорсткі обмеження до Різдва
11:33
У Києві анонім "замінував" порожню Раду: вибухівки не знайшли
11:31
Дослідження не виявило в метро та на автобусах коронавірусу
11:28
Кримінальну відповідальність за брехню у декларації треба відновити до кінця року – НАЗК і НАБУ
11:27
Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!