Китай поздравил Байдена с победой
Пятница, 13 ноября 2020, 11:03
Представитель министерства иностранных дел Китая поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США.
Источник: представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, шанхайское издание the Paper
Прямая речь: "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем (Джо - ред.) Байдена и (Камалу - ред.) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам".
Детали: По словам представителя ведомства, Китай разделяет внимание международного сообщества к президентским выборам США.
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"Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США"
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
Украинская правда