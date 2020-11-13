Китай поздравил Байдена с победой

Представитель министерства иностранных дел Китая поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США.

Источник: представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, шанхайское издание the Paper

Прямая речь: "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем (Джо - ред.) Байдена и (Камалу - ред.) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам".

Детали: По словам представителя ведомства, Китай разделяет внимание международного сообщества к президентским выборам США.

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Напомним: