Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вербує на Донбасі "миротворців" для Карабаху – розвідка

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:43
Росія вербує на Донбасі миротворців для Карабаху – розвідка
Фото: Міноборони РФ

Російські військові на окупованому Донбасі вербують людей для відправлення в Нагірний Карабах у якості так званих "миротворців".

Джерело: сайт Міністерства оборони із посиланням на інформацію, отриману в Головному управлінні розвідки

Дослівно: "На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі".

Деталі: Повідомляється також, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Що передувало: 9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях. Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: