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На Донбасі вербують "миротворців" для Карабаху – розвідка

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:43

Російські військові на окупованому Донбасі вербують людей для відправлення в Нагірний Карабах у якості так званих "миротворців".

Джерело: сайт Міністерства оборони із посиланням на інформацію, отриману в Головному управлінні розвідки

Дослівно: "На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі".

Деталі: Повідомляється також, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Що передувало: 9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях. Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахДонбасРосія


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