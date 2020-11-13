Російські військові на окупованому Донбасі вербують людей для відправлення в Нагірний Карабах у якості так званих "миротворців".

Джерело: сайт Міністерства оборони із посиланням на інформацію, отриману в Головному управлінні розвідки

Дослівно: "На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі".

Деталі: Повідомляється також, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Що передувало: 9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях. Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".