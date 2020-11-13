Россия вербует на Донбассе "миротворцев" для Карабаха – разведка
Российские военные на оккупированном Донбассе вербуют людей для отправки в Нагорный Карабах в качестве так называемых "миротворцев".
Источник: сайт Министерства обороны со ссылкой на информацию, полученную в Главном управлении разведки
Дословно: "На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе".
Детали: Сообщается также, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск на Донбассе.
Процесс оформления военнослужащим паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле.
Напомним: 9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.
Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях. Кроме того, в регион вводятся российские и турецкие "миротворцы".