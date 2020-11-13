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Мендель отримала результат тесту на коронавірус

П'ятниця, 13 листопада 2020, 14:00

Черговий тест на коронавірус прессекретаря президента України Юлії Мендель – негативний.

Джерело: Мендель у Facebook

Пряма мова: "Друзі, колеги. Вчорашній тест теж негативний. Маніпуляції в Інтернеті - черговий фейк. А фейки, як відомо, розходяться значно більше, ніж правда чи тим більше – спростування".

Що було раніше: 11 листопада ЗМІ повідомили, що прессекретарка президента Юлія Мендель отримала позитивний результат тесту на коронавірус приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак. 

Мендель спростувала цю інформацію.

Українська правда
Теми: Офіс президентакоронавірус


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