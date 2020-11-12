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Мендель каже, що не хворіла на COVID: Найбільший фейк ранку

Четвер, 12 листопада 2020, 09:23
Фото з instagram Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель назвала неправдивою інформацію про нібито її позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: Мендель у Facebook  

Пряма мова: "Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний – повідомлю".

Деталі: Мендель відзначила, що тести на коронавірус робить регулярно.

Що було раніше: 11 листопада ЗМІ повідомили, що прессекретарка президента Юлія Мендель отримала позитивний результат тесту на коронавірус приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак. 

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Офіс президентакоронавірус


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