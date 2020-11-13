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Мендель получила результат теста на коронавирус

Пятница, 13 ноября 2020, 13:00
Мендель получила результат теста на коронавирус

Очередной тест на коронавирус пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель - отрицательный.

Источник: Мендель в Facebook

Прямая речь: "Друзья, коллеги. Вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете - очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более - опровержение".

Что было раньше: 11 ноября СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Мендель опровергла эту информацию.

Украинская правда
Темы: Офис президентакоронавирус
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