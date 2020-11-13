Баканов називає дискримінацією заборону СБівцям мати родичів у Росії

Глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми щодо співробітників, які мають родичів з громадянством РФ, які пропонує законопроєкт про реформування служби.

Джерело: глава СБУ Іван Баканов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу та співробітників, що мають родичів з громадянством РФ.

Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному та міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим. Співробітники СБУ і так проходять ретельні перевірки на відповідність критеріям внутрішньої безпеки.

З тим же успіхом у найближчій перспективі можемо очікувати законодавчу ініціативу щодо позбавлення українського громадянства тих, в кого є родичі в Російській Федерації. Або навіть нашиття зірок їм на одяг..."

Деталі: Баканов сподівається, що "парламентарям вистачить здорового глузду виправити власні помилки в запропонованому законопроєкті".

Нагадаємо: Згідно з пропонованими змінами до законодавства, на службу (роботу) в Службу безпеки України не може бути прийнята особа: близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства.

Нещодавно суд задовольнив позов одіозного екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та зобов’язав журналістів, які розповіли про російське громадянство та численне майно його родини, спростувати цю інформацію.