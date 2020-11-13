Баканов называет дискриминацией запрет сотрудникам СБУ иметь родственников в России

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ, которые предлагает законопроект о реформировании службы.

Источник: глава СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Например, дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ.

Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным. Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности.

С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивание звезд им на одежду..."

Детали: Баканов надеется, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".

Напомним: Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, на службу (работу) в Службу безопасности Украины не может быть принято лицо, близкие родственники которого (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство (подданство) иностранного государства, признанного действующим законодательством государством-агрессором, или являются лицами без гражданства.

На момент назначения и.о. председателя СБУ Ивана Баканова его жена Оксана имела российское гражданство, однако находилась в процессе оформления украинского.

Недавно суд удовлетворил иск одиозного экс-заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и обязал журналистов, которые рассказали о российском гражданстве и многочисленном имуществе его семьи, опровергнуть эту информацию.