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В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

Середа, 12 червня 2019, 22:52
В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

Дружина т.в.о. голови СБУ Івана Баканова Оксана має російське громадянство, однак перебуває в процесі оформлення українського.

Про це йдеться в заяві Баканова, яку розповсюдила прес-служба СБУ.

"Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці", - запевняє Баканов.

Він розповів, що його дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Вступила до вищого навчального закладу на території Росії та під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ.

"Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває в процесі оформлення українського громадянства", - йдеться в заяві.

Баканов зазначив, що дружина не відвідувала територію РФ із 2013 року.

"Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру президента", - заявив заступник голови СБУ.

Він підкреслив, що його дружина "має стійку проукраїнську позицію".

Нагадаємо:

  • 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки.
  • 11 червня стало відомо, що Грицак присвоїв військове звання лейтенант своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно із прийняттям останнього на військову службу у СБУ.
  • ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії та не перебував на військовому обліку.
  • 11 червня в Адміністрації президента заявили, що звання лейтенанта Баканову дали для того, щоб у нього був доступ до секретної інформації.

Українська правда

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Теми: СБУРосіягромадянство
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