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Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА

П'ятниця, 13 листопада 2020, 14:28
Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА

Столиця буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Джерело: радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, пресслужба КМДА

Пряма мова: "Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні.

Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи".

Деталі: При цьому Бондаренко додав, що постанова має однаково працювати для усіх без виключення.

Проте карантин на вихідні вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах та Львові.

Зокрема, із 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється:

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);
  • діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Водночас, за рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

  • здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
  • робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
  • робота банків;
  • медична практика;
  • робота операторів поштового зв’язку;
  • робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда

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Теми: карантинКиївкоронавірусCovid-2019
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