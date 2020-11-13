Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА
Столиця буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.
Джерело: радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, пресслужба КМДА
Пряма мова: "Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні.
Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи".
Деталі: При цьому Бондаренко додав, що постанова має однаково працювати для усіх без виключення.
Проте карантин на вихідні вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах та Львові.
Зокрема, із 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється:
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);
- діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Водночас, за рішенням уряду, у вихідні дозволяється:
- здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
- робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- робота банків;
- медична практика;
- робота операторів поштового зв’язку;
- робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.