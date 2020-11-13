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Киев пойдет на локдаун выходного дня – КГГА

Пятница, 13 ноября 2020, 15:28

Столица будет выполнять решение Кабинета министров о карантине выходного дня.

Источник: советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет.

Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы".

Детали: При этом Бондаренко добавил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения.

Однако карантин на выходные уже отказались вводить в Тернополе, Черкассах и Львове.

В частности, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года запрещается:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);
  • деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В то же время, по решению правительства, в выходные разрешается:

  • осуществление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;
  • работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
  • работа банков;
  • медицинская практика;
  • работа операторов почтовой связи;
  • работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Украинская правда
Темы: карантинКиевкоронавирусCovid-2019


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