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Байден перемагає у Джорджиї та набирає 306 голосів виборників – ЗМІ

П'ятниця, 13 листопада 2020, 22:42

Обраний президент США Джо Байден переміг у Джорджії, набравши 16 голосів виборників. Штат майже 30 років не голосував за демократів.

Джерело: NBC, CNN

Деталі: Одночасно з перемогою Байдена в Джорджії, чинний президент США Дональд Трамп переміг у Північній Кароліні.

Перемога призводить до остаточного підсумку голосів виборників - 306 голосів за Байдена і 232 голоси за Трампа.

За даними CNN, в Північній Кароліні Трамп в результаті отримав 50% голосів. Байден - 48,6%. У Джорджії у Байдена 49,5% голосів, у Трампа - 49,2%.

 
cnn

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Теми: СШАвибориБайденТрамп


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