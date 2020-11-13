Обраний президент США Джо Байден переміг у Джорджії, набравши 16 голосів виборників. Штат майже 30 років не голосував за демократів.

Джерело: NBC, CNN

Деталі: Одночасно з перемогою Байдена в Джорджії, чинний президент США Дональд Трамп переміг у Північній Кароліні.

Перемога призводить до остаточного підсумку голосів виборників - 306 голосів за Байдена і 232 голоси за Трампа.

За даними CNN, в Північній Кароліні Трамп в результаті отримав 50% голосів. Байден - 48,6%. У Джорджії у Байдена 49,5% голосів, у Трампа - 49,2%.

cnn

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