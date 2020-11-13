Байден побеждает в Джорджии и набирает 306 голосов выборщиков – СМИ
Пятница, 13 ноября 2020, 21:42
Избранный президент США Джо Байден победил в Джорджии, набрав 16 голосов выборщиков. Штат почти 30 лет не голосовал за демократов.
Детали: Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине.
Победа приводит к окончательному итогу голосов выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 голоса за Трампа.
По данным CNN, в Северной Каролине Трамп в результате получил 50% голосов. Байден - 48,6%. В Джорджии у Байдена 49,5% голосов, у Трампа - 49,2%.
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Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.