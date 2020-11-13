Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден побеждает в Джорджии и набирает 306 голосов выборщиков – СМИ

Пятница, 13 ноября 2020, 22:42

Избранный президент США Джо Байден победил в Джорджии, набрав 16 голосов выборщиков. Штат почти 30 лет не голосовал за демократов.

Источник: NBC, CNN

Детали: Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине.

Победа приводит к окончательному итогу голосов выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 голоса за Трампа.

По данным CNN, в Северной Каролине Трамп в результате получил 50% голосов. Байден - 48,6%. В Джорджии у Байдена 49,5% голосов, у Трампа - 49,2%.

 
cnn

Читайте также: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

"Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США"

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.

Темы: СШАвиборыБайденТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова

Новости 13 ноября: локдаун выходного дня, авария на Окружной

4 игроков сборной Украины заразились COVID перед матчем с Германией

Украина может получить вакцину от COVID уже во втором квартале 2021 – ВОЗ

Тихановская объявила "Народный трибунал" и амнистию силовикам за захват Лукашенко

Украина обновила План освобождения Донбасса – СМИ

Все новости...
США
Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах в США
Китай поздравил Байдена с победой
Трамп знает, что "все кончено", думает о выборах-2024 - NYT
Последние новости
04:17
В больницах находится 28,5 тысяч больных COVID-19 – Степанов
03:25
Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова
02:29
Уманский раскритиковал "Большое строительство" и расход средств на дороги
01:41
Днепр останется без карантина выходного дня: некому выполнять решение
01:13
Нормандский формат: Ермак предложил принять "План Кравчука" для активизации работы ТКГ
00:29
Степанов передумал становиться депутатом Одесского облсовета
23:59
Полиция увеличивает количество правоохранителей, которые будут проверять соблюдение карантина
23:27
Ивано-Франковск сделал выходные дни рабочими и отказался от локдауна
23:06
Черногория ввела комендантский час и запретила междугородные поездки на выходных
22:42
Байден побеждает в Джорджии и набирает 306 голосов выборщиков – СМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!