Байден побеждает в Джорджии и набирает 306 голосов выборщиков – СМИ

Избранный президент США Джо Байден победил в Джорджии, набрав 16 голосов выборщиков. Штат почти 30 лет не голосовал за демократов.

Источник: NBC, CNN

Детали: Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине.

Победа приводит к окончательному итогу голосов выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 голоса за Трампа.

По данным CNN, в Северной Каролине Трамп в результате получил 50% голосов. Байден - 48,6%. В Джорджии у Байдена 49,5% голосов, у Трампа - 49,2%.

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Напомним: