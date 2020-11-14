Петиція про скасування карантину вихідного дня набрала голоси

Петиція до президента про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Джерело: петиція на сайті президента

Деталі: Станом на ранок суботи петиція набрала більше 27 тисяч голосів, для її розгляду необхідно набрати 25 тисяч.

Як зазначається в тексті петиції, громадськість, представники бізнесу та експерти ринку вимагають не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати.

Також вимагається скасувати в Києві та інших містах заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу.

Передісторія: