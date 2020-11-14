Петиція про скасування карантину вихідного дня набрала голоси
Субота, 14 листопада 2020, 09:52
Петиція до президента про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Джерело: петиція на сайті президента
Деталі: Станом на ранок суботи петиція набрала більше 27 тисяч голосів, для її розгляду необхідно набрати 25 тисяч.
Як зазначається в тексті петиції, громадськість, представники бізнесу та експерти ринку вимагають не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати.
Також вимагається скасувати в Києві та інших містах заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.
Українська правда