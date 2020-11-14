Петиция об отмене карантина выходного дня набрала голоса

Петиция к президенту об отмене карантина выходного дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Источник: петиция на сайте президента

Детали: По состоянию на утро субботы петиция набрала больше 27 тысяч голосов, для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч.

Как отмечается в тексте петиции, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.

Также требуется отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Предыстория: