Петиция об отмене карантина выходного дня набрала голоса
Суббота, 14 ноября 2020, 09:52
Петиция к президенту об отмене карантина выходного дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Источник: петиция на сайте президента
Детали: По состоянию на утро субботы петиция набрала больше 27 тысяч голосов, для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч.
Как отмечается в тексте петиции, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.
Также требуется отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.
Украинская правда