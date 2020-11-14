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У Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин

Субота, 14 листопада 2020, 10:02
У Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин
Суспільне

У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Джерело: Суспільне

Деталі: Продавці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати.

За словами підприємця Віталія Лаврущака, вони можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Раніше у коментарі Суспільному заступник мера Чернівців Олександр Паскар говорив, що в місті дотримуватимуться всіх вимог карантину вихідного дня.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівцікарантинбізнес
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