У Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин
Субота, 14 листопада 2020, 10:02
У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.
Джерело: Суспільне
Деталі: Продавці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати.
За словами підприємця Віталія Лаврущака, вони можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.
Раніше у коментарі Суспільному заступник мера Чернівців Олександр Паскар говорив, що в місті дотримуватимуться всіх вимог карантину вихідного дня.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.