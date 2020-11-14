У Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин

У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Джерело: Суспільне

Деталі: Продавці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати.

За словами підприємця Віталія Лаврущака, вони можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Раніше у коментарі Суспільному заступник мера Чернівців Олександр Паскар говорив, що в місті дотримуватимуться всіх вимог карантину вихідного дня.

Передісторія: