В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Источник: Суспільне

Детали: Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.

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