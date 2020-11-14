Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина

Суббота, 14 ноября 2020, 10:02
В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина
Суспільне

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Источник: Суспільне

Детали: Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Темы: Черновцыкарантинбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: