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В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина

Суббота, 14 ноября 2020, 11:02
Суспільне

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Источник: Суспільне

Детали: Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Темы: Черновцыкарантинбизнес


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