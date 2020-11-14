В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина
Суббота, 14 ноября 2020, 10:02
В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.
Источник: Суспільне
Детали: Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.
По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.
Ранее в комментарии Суспільному заместитель мэра Черновцов Александр Паскар говорил, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.