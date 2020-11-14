В Киеве снова более тысячи больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Киеве обнаружили 1053 случаев коронавируса, 12 больных умерли и 369 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели также 39 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента.

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском – 133 и в Днепровском районе – 122 случая.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 12 ноября лабораторно подтвердили рекордное количество случаев заболевания COVID-19 - 1083.

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине был зафиксирован антирекорд заражений коронавирусом – 12524 случаев. 191 больной умер, 4962 человека выздоровели.

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