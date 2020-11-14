У Зеленського заявили, що Франція й Німеччина підтримали ідею України про "план дій" для ТКГ

В Офісі президента після зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" заявили, що Франція й Німеччина підтримали ідею України про "план дій" для ТКГ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зустріч відбулася 13 листопада у форматі відеоконференції. Україну на ній представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак на зустрічі розповів про "план дій", який Україна пропонує для активізації роботи Тристоронньої контактної групи. За його словами, документ називається "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей" і в ньому узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

"Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – сказав він.

Згідно з повідомленням пресслужби, сторони домовилися продовжити консультації про напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа. Зовнішньополітичний радник Макрона Еммануель Бонн зауважив, що це дозволило б досягти прогресу в переговорах у межах ТКГ.

Також Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

Згідно з повідомленням пресслужби, зовнішньополітичний радник Ангели Меркель Ян Гекер на зустрічі схвалив відкриття Україною двох нових КПВВ на Донбасі та закликав Росію вжити негайних заходів для того, щоб їх зі свого боку відкрили бойовики.

Також він наголосив на необхідності допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання людей в ОРДЛО для пришвидшення процесу верифікації списків для взаємного звільнення.

Зазначається, що російська сторона також погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ і це створює передумови для прискорення роботи групи у всіх напрямках.