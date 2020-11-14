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У Зеленского заявили, что Франция и Германия поддержали идею Украины о "плане действий" для ТКГ

Суббота, 14 ноября 2020, 12:19
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Офисе президента после встречи советников лидеров стран "нормандского формата" заявили, что Франция и Германия поддержали идею Украины о "плане действий" для ТКГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Встреча состоялась 13 ноября в формате видеоконференции. Украину на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак на встрече рассказал о "плане действий", который Украина предлагает для активизации работы Трехсторонней контактной группы. По его словам, документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей" и в нем обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

"Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата ", - сказал он.

Согласно сообщению прессслужбы, стороны договорились продолжить консультации о наработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа. Внешнеполитический советник Макрона Эммануэль Бонн отметил, что это позволило бы достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

Также Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

Согласно сообщению прессслужбы, внешнеполитический советник Ангелы Меркель Ян Гекер на встрече одобрил открытие Украиной двух новых КПВВ на Донбассе и призвал Россию принять немедленные меры для того, чтобы их со своей стороны открыли боевики.

Также он отметил необходимость допустить представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей в ОРДЛО для ускорения процесса верификации списки для взаимного освобождения.

Отмечается, что российская сторона также согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ, что создает предпосылки для ускорения работы группы во всех направлениях.

Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакДонбассФранцияГермания


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