Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Другий тур: Центрвиборчком вніс зміни до складу ТВК з місцевих виборів

Субота, 14 листопада 2020, 22:22
Другий тур: Центрвиборчком вніс зміни до складу ТВК з місцевих виборів

14 листопада на засіданні Центральна виборча комісія вчергове внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій.

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "У звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК Комісія вчергове внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".

Деталі: Загалом станом на 13 листопада ЦВК припинила повноваження  5 312 членів територіальних виборчих комісій. З них – 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.

Нагадаємо:

  • У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
  • Окрім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад.
  • В громадянській мережі "Опора" вважають, що через карантин і показники захворюваності на коронавірус явка на повторному голосуванні буде значно нижчою ніж у першому турі місцевих виборів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЦВКмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: