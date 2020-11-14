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Другий тур: Центрвиборчком вніс зміни до складу ТВК з місцевих виборів

Субота, 14 листопада 2020, 23:22

14 листопада на засіданні Центральна виборча комісія вчергове внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій.

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "У звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК Комісія вчергове внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".

Деталі: Загалом станом на 13 листопада ЦВК припинила повноваження  5 312 членів територіальних виборчих комісій. З них – 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.

Нагадаємо: У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Окрім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад.

Українська правда
Теми: вибориЦВКмісцева влада


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