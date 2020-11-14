Второй тур: Центризбирком внес изменения в состав ТИК по местным выборам

14 ноября на заседании Центральная избирательная комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "В связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

Детали: Всего по состоянию на 13 ноября ЦИК прекратила полномочия 5 312 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей ТИК, 372 секретарей ТИК, 4 261 члена ТИК.

Напомним: