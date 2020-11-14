Второй тур: Центризбирком внес изменения в состав ТИК по местным выборам
Суббота, 14 ноября 2020, 22:22
14 ноября на заседании Центральная избирательная комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий.
Источник: сообщение ЦИК
Дословно: "В связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".
Детали: Всего по состоянию на 13 ноября ЦИК прекратила полномочия 5 312 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей ТИК, 372 секретарей ТИК, 4 261 члена ТИК.
Напомним:
- В воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.
- Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов.
- В гражданской сети "Опора" считают, что из-за карантина и показателей заболеваемости на коронавирус явка на повторном голосовании будет значительно ниже, чем в первом туре местных выборов.
Украинская правда