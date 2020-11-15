Шевченко прокоментував матч Україна - Німеччина

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував матч з командою Німеччини, який його підопічні програли з рахунком 1:3.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: У цьому матчі дивізіону А в Лізі Націй українська команда не змогла розраховувати на більшу частину основного складу, які вибули, зокрема, через зараження COVID-19.

Пряма мова: "Ми єдина команда, яка дуже сильно страждає від ситуації з коронавірусом, починаючи із жовтневих ігор до сьогоднішньої. Наступний матч зі Швейцарією буде вирішальним, а ми перебуваємо у підвішеному стані. Сподіваємося, що втрат більше не буде. У нас є можливість довикликати футболістів. Завтра вранці із Києва прилетить літак для того, щоб забрати наших інфікованих гравців, тому ми над цим подумаємо.

Сьогодні не вистачало реалізації. Команда створила достатньо моментів, ми могли вирівняти гру. Також у нас зараз не вистачає запасних, щоб конкурувати із такими командами, як Німеччина. У нас не було можливості поставити оптимальний склад та зробити заміни на підсилення гри. Ми практично грали одним складом. Наприкінці зустрічі ми зробили заміни, виходячи із результату та наступної гри. Потрібно було дати гравцям відпочити, оскільки у тих же Зінченка і Маліновського були травми. Вони на жилах догравали матч. Ми замінили Зінченка, Степаненка. Все одно я задоволений командою, вважаю, що вона зіграла дуже добре, враховуючи ситуацію, яка склалася. Створювали моменти, не відмовлялися від наших принципів, було дуже багато цікавих продовжень, але не вистачило реалізації".

Довідка: 17 листопада збірна України гратиме на виїзді зі Швейцарією, і саме в цій зустрічі буде вирішуватися доля команди, що залишиться на наступний сезон в дивізіоні А Ліги націй. Півфінали Ліги націй відбудуться 6 і 7 жовтня 2021 року фінал і матч за третє місце - 10 жовтня.

Німеччина — Україна — 3:1 (2:1)

Голи: Сане (23), Вернер (33, 64) — Яремчук (12).

Німеччина: Ноєр (к), Гінтер, Зюле, Кох, Рюдігер, Макс, Горецка, Гюндоган, Гнабрі, Сане (Вальдшмідт, 86), Вернер (Брандт, 76).

Україна: Пятов (к), Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко (Макаренко, 69), Зінченко (Харатін, 86), Маліновський, Зубков (Михайліченко, 75), Марлос, Яремчук (Мораес, 75).

Попереджені: Рюдігер (29) — Маліновський (44).