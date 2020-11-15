Шевченко прокомментировал матч Украина - Германия

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал матч с командой Германии, который его подопечные проиграли со счетом 1:3.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В этом матче дивизиона А в Лиге Наций украинская команда не смогла рассчитывать на большую часть основного состава выбывших, в частности, из-за заражения COVID-19.

Прямая речь: "Если взять всю ситуацию, в которую мы попали... Команда не сыграла ни одной игры основным составом, кроме Швейцарии. Мы очень хорошо вошли в игру, не считая первых 5-7 минут. В целом мы пытались играть в наш футбол, моментами это получалось хорошо. Мы играли против организованной команды с очень быстрыми игроками на флангах. Они перестроили немного игру, нам было сложнее.

Считаю, что ребята были близки к ничьей, потому что если б мы реализовали моменты, мы бы ее завоевали. Главное, что мы играем по правильной структуре, создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт - играть с такими командами на таком уровне. Мы дали возможность многим игрокам, они хорошо себя проявили.

То, что у нас не хватало четырех игроков, сильно ударило по нам. План на игру строится не только на основной состав, но и касается игроков с замены. Они усиливали игру, а сегодня у нас этого не было, ведь во многих позициях не хватало игроков. Нас ждет очень тяжелая игра в Швейцарии, будем бороться.

Вызвать новых игроков? Сейчас очень тяжело найти кадры. Если не будет никаких травм, мы останемся в этом составе. Завтра летит самолет с Киева, чтобы забрать инфицированных игроков, которые не полетят с нами в Швейцарию. Мы практически не знали, будет ли игра и что будет с заболевшими игроками. У нас есть время до утреннего самолета. Если у нас будет необходимость добавить новых игроков, их нужно будет найти и вызвать".